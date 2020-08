Rainbow Six Siege: in arrivo una settimana gratis di prova (Di martedì 25 agosto 2020) Ubisoft decide di regalare una settimana gratis di prova di Rainbow Six Siege. È il momento migliore per provare lo sparatutto tattico Quale periodo migliore per provare Rainbow Six Siege se non la fine dell’estate? Lo sparatutto tattico di casa Ubisoft infatti non solo si sta per aggiornare con la nuova stagione operazione Shadow Legacy che porterà Sam Fisher, il protagonista di Splinter Cell, come nuovo operatore, ma sta anche per rendere disponibile a tutti il gioco gratuitamente per una intera settimana. In questo modo tutti i giocatori interessati allo sparatutto tattico multiplayer potranno provare in maniera approfondita il gioco prima di ... Leggi su tuttotek

