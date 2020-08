Questa coppia vive a 3 mila chilometri di distanza e non si incontra da sei mesi a causa del Coronavirus (Di martedì 25 agosto 2020) Fra pochi giorni Putri Emelli dovrà partorire da sola, lontana da suo marito bloccato negli Stati Uniti a causa delle restrizioni ai viaggi ancora in vigore in Indonesia Leggi su it.mashable

ilenialit : RT @xLouhug: ah e comunque non sottovalutiamo neanche questa coppia #daydreamer - Danielavolante3 : @dDinoPirri Auguri a questa bella coppia! - dev_grin : @artemjsia Negli anni mi son data una spiegazione per questa loro fissa: feticizzazione dell’omosessualità + romant… - __goodasgold : RT @xrainydream: QUESTA È LA COPPIA. punto. - BFederica97 : RT @xLouhug: ah e comunque non sottovalutiamo neanche questa coppia #daydreamer -

Ultime Notizie dalla rete : Questa coppia Uomini e Donne: Irene Capuano parla della storia con Christian Galletta DonnaPOP Genoa, Maran sarà il prossimo allenatore: ecco come cambiano i Grifoni

Rolando Maran sarà il nuovo allenatore del Genoa. Proprio in questi minuti è stato trovato l'accordo definitivo con l'ex Cagliari. Andiamo però a spulciare quelli che son i dettagli e soprattutto cosa ...

Torna ascolipicenofestival, omaggio a Beethoven. Sette concerti, cancellata la maratona pianistica

Beethoven, tanto Beethoven ma anche rock proveniente, però, sempre dalla classica. Il tema della 24ma edizione di ascolipicenofestival, il Festival internazionale di musica che a settembre riempie di ...

Rolando Maran sarà il nuovo allenatore del Genoa. Proprio in questi minuti è stato trovato l'accordo definitivo con l'ex Cagliari. Andiamo però a spulciare quelli che son i dettagli e soprattutto cosa ...Beethoven, tanto Beethoven ma anche rock proveniente, però, sempre dalla classica. Il tema della 24ma edizione di ascolipicenofestival, il Festival internazionale di musica che a settembre riempie di ...