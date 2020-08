Monete d’oro: la sensazionale scoperta in Israele (Di martedì 25 agosto 2020) Scoperto un tesoro di ben 425 Monete d’oro puro in Israele. In base alle prime ricostruzioni sembrerebbe che possano risalire al IX secolo d.C. Le immagini del ritrovamento. In Israele è stato trovato un tesoro incredibile. Nel corso degli scavi all’interno di un sito dei pressi della città di Yavne, in quella che era una zona industriale, situata vicino a Rehovt. Si tratta di un tesoro vecchio più di mille anni: sono state infatti ritrovate ben 425 Monete d’oro puro. I direttori degli scavi del sito, Liat Nadav-Ziv e Elie Haddad, hanno avanzato l’ipotesi per cui tali Monete costituirebbero un tesoro seppellito da qualcuno con la speranza di recuperarlo in un secondo momento. In base a quanto risulterebbe dalle prime ricostruzioni, le ... Leggi su bloglive

