Migranti, il Governo impugnerà l’ordinanza Musumeci (Di martedì 25 agosto 2020) Il Governo impugnerà in tempi rapidi l’ordinanza con la quale il presidente della Sicilia, Nello Musumeci, aveva disposto lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza dei Migranti dell’isola. È quanto si apprende da fonti dell’esecutivo. La decisione è stata presa dopo un attento esame di tutti gli atti e le norme dell’ordinamento. La decisione di Musumeci Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, è passato dalle parole ai fatti. Dopo aver minacciato la chiusura di hotspot e centri di accoglienza per Migranti, Musumeci ha firmato un’ordinanza che prevede, “entro le 24 di domani” la chiusura delle strutture e il trasferimento dei richiedenti asilo “in strutture fuori ... Leggi su tpi

Affaritaliani : Migranti, scontro Musumeci-Governo sugli hotspot: 'Pronti alla magistratura' - LegaSalvini : MIGRANTI, L'IRA DI MUSUMECI: 'IL VIMINALE VUOLE CREARE CAMPI DI CONCENTRAMENTO' - LegaSalvini : SICILIA, TUTTI I MIGRANTI VIA ENTRO DOMANI. MUSUMECI SFIDA IL GOVERNO E L'EUROPA: IL TESTO DELL'ORDINANZA - enrico_farda : RT @AlbertoLetizia2: Dopo l'inutile ordinanza di #Musumeci, la risposta irritata del #Governo e le denunce contro #Salvini per procurato al… - Maurizio62 : RT @repubblica: Migranti, governo impugnerà l'ordinanza di Musumeci. Il governatore diffida i prefetti: 'Applicatela' -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Governo

Adesso c'è anche una denuncia in procura ad Agrigento ad infiammare le polemiche sui flussi di migranti in Sicilia e allarme Covid dopo l'ordinanza del governatore che ordinava la chiusura degli hospo ...“I genitori non potevano fargli capire che almeno quest’anno si poteva evitare? Nessuno può negare che il contagio avviene in modi diversi: i giovani assembrati nelle discoteche, quelli che tornano da ...