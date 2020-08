Messi, da Instagram l’indizio sul suo prossimo club? (Di martedì 25 agosto 2020) Lionel Messi ha rotto con il Barcellona ed è pronto a cambiare squadra. Da Instagram arriva un possibile indizio sul suo futuro calcistico Lionel Messi ha rotto con il Barcellona. La Pulce ha comunicato via fax al club la sua intenzione di lasciare i blaugrana e di esercitare la clausola di rescissione unilaterale presente nel contratto. Un vero e proprio terremoto calcistico, decisamente inaspettato peraltro, perché mai si sarebbe potuto immaginare un suo addio al club che l’ha curato e cresciuto, fino a farlo diventare il calciatore più famoso al mondo. I tifosi di mezzo mondo, però, si chiedono dove giocherà l’argentino nella prossima stagione. Un piccolo indizio può arrivare da Instagram. Il 10 catalano, infatti, segue il ... Leggi su bloglive

Alex91918065 : @rosalinobove Messi ha incominciato a seguire il city su Instagram... può essere un segnale forte direi... speriamo di no cavolo - Alegallo22 : @CONDORMAGICO Messi ha iniziato a seguire il city su Instagram. - toselluc : Messi lascia il Barcellona: la notizia della serata è devastante. La conferma arriva anche da parte di Puyol su Twi… - NicholasBerton : #Messi su Instagram segue solo #ManchesterCity (strano...) e #Chelsea (strano sul serio), vabbè, ad entrambe i liqu… - Andy8733555545 : @Vatenerazzurro1 Allora perché messi ha iniziato a seguire si Instagram il Manchester city??? -

Mauro Icardi con un post su Instagram ha voluto ringraziare il Psg chiudendo di fatto il cerchio sulla sua tribolata annata. Il passaggio al club francese è stato infatti al centro di diverse polemich ...Dopo aver messo in palio cinturini per orologi, buste di cibo per animali domestici e una spazzatrice per la casa, il duo Sam Kwiatkowski e Allie Conway ha messo in palio la possibilità di «aiutare un ...