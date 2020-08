Messi Barcellona: tifosi al Camp Nou per protestare contro Bartomeu (Di martedì 25 agosto 2020) I tifosi del Barcellona si sono riuniti nei pressi del Camp Nou per chiedere le dimissioni di Bartomeu dopo l’addio di Messi L’addio di Lionel Messi al Barcellona ha scatenato i tifosi blaugrana, che si sono riuniti questa sera nei pressi del Camp Nou per protestare contro Josep Maria Bartomeu. L’intenzione dei sostenitori è quella di ottenere le dimissioni del presidente del Barça per aver gestito in maniera pessima il futuro della Pulce argentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

tancredipalmeri : BOMBA! Secondo la tv argentina TyC, Messi avrebbe ufficialmente comunicato al Barcellona la sua volontà di esercita… - tancredipalmeri : BOMBA! (4) Il Barcellona adirà le vie legali per ottenere i 700 milioni di € di clausola rescissoria di Messi - tancredipalmeri : BOMBA! (3) Messi non si recherà più agli allenamenti del Barcellona, secondo la radio spagnola Onda Cero - Zanna1996 : RT @gippu1: La storia siamo noi: l'ultima immagine di Leo #Messi da giocatore del Barcellona al Camp Nou sarà probabilmente questa, a capo… - sfiggypop : RT @MarcoFacchetti: Nel mentre, ecco Pjanic a Barcellona pensando di giocare con #Messi, Suarez e Vidal. -