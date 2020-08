Luca ristoratore fiorentino suicida per colpa del Lockdown (Di martedì 25 agosto 2020) La paura di subire un nuovo Lockdown e di non avere più clienti nel suo locale è stata fatale per Luca 44enne ristoratore fiorentino. Da mesi sempre gli stessi pensieri fino a non farlo dormire la notte con il mutuo da pagare e un futuro pieno di incertezze. Luca suicida per colpa del Lockdown Il locale lo aveva nel centro storico di Firenze a due passi dalla centrale piazza Santa Croce. Ogni giorno aspettava che i clienti entrassero nella sua trattoria ma questo non succedeva. Cosi un giorno d’estate in una Firenze desolata ha deciso di farla finita proprio nella sua trattoria sabato pomeriggio. Ha aspettato che i dipendenti fossero andati via per poi compiere l’estremo gesto, quest’ultimi lo hanno trovato poche ... Leggi su quotidianpost

