L’Intelligenza Artificiale ha ricostruito i volti degli imperatori romani: c’è un po’ di Daniel Craig in Augusto (Di martedì 25 agosto 2020) Qual era il vero volto dell’imperatore Augusto o Caligola? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Daniel Voshart, un designer esperto di realtà virtuale che ha ricostruito delle immagini fotorealistiche degli antichi imperatori romani partendo dalle statue in marmo e utilizzando l’intelligenza Artificiale. Il tutto è nato durante il lockdown quando Voshart ha occupato il tempo libero riprendendo in mano un suo vecchio hobby: colorare digitalmente vecchie statue. Voshart ha voluto creare dei ritratti che fossero quanto più realistici possibile. Per farlo, ha prima portato avanti un lavoro di ricerca per raccogliere tutti i dettagli relativi all’aspetto fisico degli imperatori. Ha dunque ... Leggi su ilfattoquotidiano

