Kobe Bryant, venduto all’asta un ripostiglio inutilizzato: al suo interno… gli oggetti del Black Mamba (Di martedì 25 agosto 2020) Si chiamano ‘Storage locker treasure hunters‘, ossia cacciatori di tesori nei ripostigli a lungo termine e uno di loro è riuscito a fare il colpo della vita. Stuzzicato da uno di questi box inutilizzati da tempo, il fortunato cacciatore ha pagato 375 euro per aggiudicarselo e scoprire cosa fosse contenuto al suo interno. Stando a quanto scoperto da TMZ, il nuovo proprietario ci ha trovato 35 paia di scarpe, magliette, vestiti da allenamento, documenti, una pelliccia e un badge dei Lakers con su scritto “Mamba”: tutto appartenente a Kobe Bryant. Il cacciatore di ripostigli ha allora contattato Rene Nezhoda, star del reality show che si occupa di questo genere di persone, che ha deciso di acquistare gli oggetti appartenuti a Kobe Bryant per 13.000 ... Leggi su sportfair

