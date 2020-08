Klaus Davi a Matteo Salvini: “Molla gli sfigati e vieni con me a citofonare ai boss della ‘Ndrangheta” (Di martedì 25 agosto 2020) Matteo Salvini e i citofoni, un “amore” dimenticato? “Caro Matteo, ti invito a venire con me a citofonare ai boss della ‘ndrangheta. Io lo faccio da cinque anni in queste terre”. A dirlo, rivolgendosi al leader della Lega da ieri in Calabria per un tour elettorale in vista delle elezioni amministrative, è il giornalista e massmediologo Klaus Davi, che pochi giorni fa si è dimesso dalla carica di consigliere comunale di San Luca (Rc) per candidarsi a sindaco di Reggio Calabria. >> Matteo Salvini sconfitto al Pilastro e a Bibbiano: «Ha alzato troppo i toni» Klaus Davi: “Non ... Leggi su urbanpost

Adnkronos : #KlausDavi a #Salvini: 'Molla gli 'sfigati' e citofona ai boss con me' - Adnkronos : #KlausDavi a #Salvini: 'Molla gli 'sfigati' e citofona ai boss con me' - infoitinterno : Elezioni Comunali Reggio Calabria: domani Klaus Davi in visita nei quartieri di Ciccarello e Gebbione - Ale99133364 : RT @CorriereUmbria: 'Ndrangheta, Klaus Davi a Salvini: 'Vieni con me a citofonare ai boss' #ndrangheta #KlausDavi #Salvini #boss #citofono… - BinaryOptionEU : RT @ellipsis_id: #KlausDavi a #Salvini: 'Molla gli 'sfigati' e citofona ai boss con me' -