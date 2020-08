Il sovranismo regionale no, grazie (Di martedì 25 agosto 2020) Abbiamo capito che sarà un autunno difficile, perché la pandemia non ha alcuna intenzione di mollare il colpo e il vaccino ha bisogno di tempo prima di diventare realtà.Abbiamo capito che dobbiamo riaprire le scuole ad ogni costo ma che avverrà in condizioni precarie (anche a causa della ataviche arretratezze delle nostre strutture, figlie di decenni di abbandono politico e finanziario), con possibile ritorno alla chiusura di molti istituti come sta accadendo in Germania.Abbiamo capito che la crisi economica sarà dura e che per uscirne più vivi che morti sarà necessario usare al meglio i fondi europei, che però ci saranno messi a disposizione se e solo se saremo capaci di presentare progetti credibili e ben strutturati: quindi se faremo come a Genova per la ricostruzione del ponte e se non faremo come nel Lazio e in Abruzzo per la ... Leggi su huffingtonpost

