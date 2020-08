Fabio Grosso riparte dalla Svizzera: è il nuovo allenatore del Sion (Di martedì 25 agosto 2020) Fabio Grosso riparte dalla Svizzera: è ufficiale il suo arrivo sulla panchina del Sion, squadra che ha terminato all’ottavo posto l’ultima Super League. Raccoglie così l’eredità di Paolo Tramezzani. Il suo vice sarà l’ex Palermo Stefano Morrone. Il Sion è abituato ad avere tecnici italiani in panchina. Non solo Tramezzani, infatti, prima era toccato a Gattuso, Jacobacci e Alberto Bigon, tra gli altri. Tanti anche i calciatori passati dai biancorossi svizzeri: da Acquafresca a Dimarco. Calciomercato, Pereyra torna in Italia. Il Genoa fa sul serio, alternativa al Bologna e proposta alla SampL'articolo Fabio Grosso riparte dalla ... Leggi su calcioweb.eu

