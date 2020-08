Dormire con il cellulare vicino: ecco cosa succede (Di martedì 25 agosto 2020) ecco che cosa dicono gli esperti sull’abitudine, sempre più diffusa a ogni età, di riposare di notte col cellulare e altri dispositivi tecnologici accesi a portata di mano. Quali sono i principali rischi per la nostra salute? Si può Dormire con il cellulare vicino al letto? Fa male alla salute o è innocuo? E su quali aspetti influisce? Cerchiamo di fare chiarezza con il parere di alcuni esperti. Non appoggiareArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

formvla_ : non mia madre che appena ho detto di ilaria e che il 18 sono stata con lei a dormire ha un po' sclerato aggiungendo… - carrotgiirll : @pezzodeltetris_ NON SI PUÒ MAI DORMIRE CON QUESTI ESSERI - aleeemarian_ : @chepresammale_ oddio ma come fate a dormire con il reggiseno ahahah - knkheejune_ : @Saebomb_ non lo sai!? ultimamente è sulla bocca di tutti: dormire in un armadio serve a moltissime cose. sarai in… - ZomBeBo : RT @blinkhbdl: Affronterò questa sessione come se fossi un gatto ossia buttando via dal tavolo a schiaffi ogni cosa che non capisco per poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dormire con Dormire con il partner fa bene: ecco perché SoloDonna Telefoni, orologi rubati e droga “nascosti” nella tenda dove dormiva, nei guai 21enne

Per il 21enne del Gambia si sono aperte le porte del Carcere di Lecce per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Scattata anche la denuncia per ricettazione. Sorpreso in una tenda pia ...

Droga, cellulari rubati e 1.300 euro in contanti: un arresto nella pineta di Baia Verde

Operazione congiunta di carabinieri e Polizia a Gallipoli, in queste settimane impegnati nel controllo del territorio, con particolare riguardo alla zona di Baia Verde. Così, durante una perlustrazion ...

Per il 21enne del Gambia si sono aperte le porte del Carcere di Lecce per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Scattata anche la denuncia per ricettazione. Sorpreso in una tenda pia ...Operazione congiunta di carabinieri e Polizia a Gallipoli, in queste settimane impegnati nel controllo del territorio, con particolare riguardo alla zona di Baia Verde. Così, durante una perlustrazion ...