Cos’è la notifica ‘zero contatti’ legata all’app Immuni (Di martedì 25 agosto 2020) L’iPhone si illumina e appare una notifica. C’è un allarmante pallino rosso e, nell’anteprima, le parole che balzano agli occhi sono ‘esposizione’ e ‘covid-19’. Ma non si tratta di un avviso di possibile positività, anzi l’esatto opposto. In queste ultime ore, con l’ultimo aggiornamento di iOS 13.6.1 – il sistema operativo più recente di casa Apple – diversi utenti stanno registrando la cosiddetta notifica zero contatti. LEGGI ANCHE > La storia di Chiara Galeazzi che ha spiegato cosa succede quando si riceve una notifica da Immuni notifica zero contatti sull’app Immuni: come funziona Si tratta di un sistema, messo a disposizione proprio dalla casa di Cupertino, in collegamento con ... Leggi su giornalettismo

