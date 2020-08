Come sta Briatore, news ufficiali: stabili le condizioni di salute del manager (Di martedì 25 agosto 2020) Ne hanno parlato tutti e diventerà senz’altro l’argomento della settimana: Briatore è stato ricoverato per aver contratto il Covid-19 la scorsa settimana dopo aver accusato alcuni sintomi importanti. Finora le ricostruzioni della stampa hanno raccontato di tanta preoccupazione per una febbre improvvisa a 38.5 che inizialmente Briatore aveva associato alla prostatite di cui soffre, e … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

matteosalvinimi : #Salvini: #Musumeci chiude. #Lamorgese? Li deve ricollocare in altri Paesi europei come aveva promesso di fare. Non… - Linkiesta : Il fronte del No sta crescendo. Una posizione che va oltre il merito della riforma È un modo per esprimere e sinte… - team_world : Non ce ne siamo neanche accorti, e agosto sta già per finire?? Come avete trascorso questa estate così particolare?… - Sardina20201 : Solo 878 contagiati nelle ultime 24h di #COVID19, ancora un calo, e #Briatore sta bene. Cari @GiuseppeConteIT e… - geokawa : RT @EntropicBazaar: Per chi non ha ancora capito cosa sta succedendo: FCA fornisce oggi mascherine come FIAT forniva materiale bellico. -

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Come sta cambiando la mobilità dopo il lockdown Fortune Italia Coronavirus, ultime notizie. Onu, a rischio 120 milioni di posti nel turismo. Spagna schiera l’esercito

“Billionaire: altri 52 positivi al Covid 19 nel locale. Briatore si scusi con il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda. L'aveva pesantemente attaccato perché, responsabilmente, aveva limitato l'attiv ...

Spotify: “Rockstar” di DaBaby è la colonna sonora dell’estate 2020

E’ una delle canzoni più ascoltate dell’anno sulla piattaforma di streaming. Tra gli italiani in cima “Mediterranea” di Irama. E crescono anche i podcast Questa è stata un'estate come nessun'altra, ma ...

“Billionaire: altri 52 positivi al Covid 19 nel locale. Briatore si scusi con il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda. L'aveva pesantemente attaccato perché, responsabilmente, aveva limitato l'attiv ...E’ una delle canzoni più ascoltate dell’anno sulla piattaforma di streaming. Tra gli italiani in cima “Mediterranea” di Irama. E crescono anche i podcast Questa è stata un'estate come nessun'altra, ma ...