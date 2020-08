Call of Duty: Warzone potrebbe ricevere una modalità Zombie a brevissimo (Di martedì 25 agosto 2020) Call of Duty: Warzone si prepara ad avere gli Zombie? Cominciano ad emergere nuove informazioni a riguardo che indicano non solo questa modalità, ma anche molto altro."L'ultima squadra con un umano vivo vincerà", si legge nella descrizione trapelata della modalità, secondo @ModernWarzone su Twitter. "I giocatori si trasformano in Zombie, ma possono diventare di nuovo umani consumando i cuori dei giocatori uccisi".Sempre attraverso altre fughe di notizie trapelate da questo account, nel gioco arriveranno altre tre modalità in arrivo sempre su Warzone: Pandemic/Outbreak, Armored Cargo/Truck Wars, e Plunder: Fire Sale. Ad ogni modo si tratta semplicemente di rumor, perciò prendete questa notizia con le dovute precauzioni. Non ci resta che ... Leggi su eurogamer

