Azzolina e Arcuri non ne azzeccano una, ora a dirlo è anche Conte (Di martedì 25 agosto 2020) “Non fallire”, il rischio che si corre è la sopravvivenza stessa del Governo. Il premier si rende conto, chiama a raccolta i suoi e commissaria la gestione della scuola. Leggendo la notizia che riferiscce il Messaggero, si potrebbe anche azzardare a pensare che la vera questione che preme non sia consentire agli studenti di tornare dopo mesi tra i banchi, ma di salvaguardare l’immagine del Governo. La riapertura in sicurezza dell scuola rappresenta la signora battaglia dell’esecutivo. Lo sa molto bene Giuseppe Conte, il quale durante il vertice ha arringato per due ore i ministri Lucia Azzolina, Paola De Miheli, Roberto Speranza, Francesco Boccia, il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri e il capo della protezione civile Angelo Borrelli, e ha deciso di prendere ... Leggi su ilparagone

davidealgebris : Azzolina e Arcuri hanno buttato soldi. Si vergognano e così secretano tutto. Siamo noi che paghiamo questi banchi.… - CarloCalenda : La riapertura delle scuole è complessa. Ma qui siamo al caos. Ogni giorno cambia tutto. I Presidi non sono nelle co… - fattoquotidiano : Mascherina a scuola, Azzolina chiarisce: “Si potrà togliere al banco”. Arcuri: “Lezioni al via il 14 con massima si… - franco_sala : RT @LiciaRonzulli: Dopo essere stata sottoposta alla ‘tutela’ di Arcuri, il ministro #Azzolina è stata ufficialmente commissariata anche da… - GHERARDIMAURO1 : RT @LiciaRonzulli: Dopo essere stata sottoposta alla ‘tutela’ di Arcuri, il ministro #Azzolina è stata ufficialmente commissariata anche da… -