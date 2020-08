Arsenal, l’agente di Gabriel: «Rifiutate proposte più redditizie per i Gunners» (Di martedì 25 agosto 2020) L’agente di Gabriel ha parlato della decisione del difensore di giocare all’Arsenal Gabriel Magalhaes ha scelto l’Arsenal, rifiutando la corte serrata del Napoli. A parlare della decisione del difensore è stato il suo agente, ai microfoni del The Sun. «L’Arsenal non si avvicinava alle richieste, ma la scelta è stata fatta per il progetto. Sono state Rifiutate altre proposte più redditizie per il progetto, Edu e Arteta lo hanno convinto al 100%». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

johnny___fns : L'agente di #Gabriel : 'ha rifiutato offerte migliori, ha scelto i Gunners per il progetto'. Ah, capisco. Il proge… - Noovyis : (L’agente di Gabriel conferma il passaggio all’Arsenal: “Ha rifiutato offerte migliori per i gunners”) Playhitmusi… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Gabriel, l’agente: “Abbiamo ricevuto offerte migliori, ma ha scelto l’Arsenal per… - Spazio_Napoli : - BombeDiVlad : ?????????????? #Arsenal, l'agente di #Gabriel conferma la fumata bianca?? ??? 'Ha rifiutato offerte migliori, qui per per… -

