Amichevoli Lazio 2020: calendario, programma, orari e tv (Di martedì 25 agosto 2020) Domenica 23 agosto la Lazio tornerà a lavorare ad Auronzo di Cadore, tradizionale sede del ritiro estivo biancoceleste. Tutto pronto per il precampionato degli uomini di Simone Inzaghi all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo. La prima amichevole è in programma il 26 agosto prima del bis il 29: entrambe contro una formazione locale. Più impegnative le sfide contro Padova e Vicenza in attesa dei nuovi acquisti pronti a raggiungere Immobile e compagni sulle Dolomiti. Il calendario Sabato 29 agosto Lazio-Triestina, ore 16:00 (Lazio Style Channel) Domenica 30 agosto Lazio-Fiori Barp Mas, ore 17:00 (Lazio Style Channel) Martedì 1° settembre Lazio-Padova, ore 17:00 (Lazio Style Channel) Venerdì 4 ... Leggi su sportface

La società tramite i propri canali ha pubblicato il nuovo calendario delle amichevoli che la Lazio svolgerà nel corso del ritiro di Auronzo di Cadore.

