1 minuto in Borsa 25 agosto 2020 (Di martedì 25 agosto 2020) (TeleBorsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Settore assicurativo (+1,72%) in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto chimico, che riporta una flessione di -0,71%. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +145 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,01%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicati in Germania il dato sull’Indice IFO, pari a 92,6 punti, e il dato sul PIL, che si attesta su -9,7%. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori, previsto questo pomeriggio. Domani nel pomeriggio, sempre negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. Attesa una partenza stabile per la ... Leggi su quifinanza

bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 25 agosto 2020 - bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 24 agosto 2020 - Lilac__Sunrise : Non credo che perderei mai soldi perché sono paranoica e ricontrollo la borsa cento volte al minuto. - infoiteconomia : 1 minuto in Borsa 21 agosto 2020 - [video] - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali li… - bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 21 agosto 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 25 agosto 2020 - [video] - Acquisti diffusi sui listini azionari europei Teleborsa Una zuppa splendida anche da mangiare fredda, saporita e super energetica

Può sembrare strano, ma molti di noi, anche in piena estate non amano separarsi dalle zuppe e dai minestroni di verdure. Giustamente, perché, come sottolineiamo sempre noi di Pdb, sono degli straordin ...

Sai che potresti rifiutarti di pagare questo mutuo e chiedere il risarcimento danni?

Ebbene sì. Potreste rifiutarvi di pagare il mutuo che state, appunto, pagando. E potreste anche chiedere il risarcimento al vostro istituto di credito. Come? Perché? Abbiate qualche minuto di pazienza ...

Può sembrare strano, ma molti di noi, anche in piena estate non amano separarsi dalle zuppe e dai minestroni di verdure. Giustamente, perché, come sottolineiamo sempre noi di Pdb, sono degli straordin ...Ebbene sì. Potreste rifiutarvi di pagare il mutuo che state, appunto, pagando. E potreste anche chiedere il risarcimento al vostro istituto di credito. Come? Perché? Abbiate qualche minuto di pazienza ...