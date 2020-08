Sinisa Mihajlovic positivo al Covid. Anche l’ex Juve Pjanic contagiato dal coronavirus (Di lunedì 24 agosto 2020) Altri due nomi illustri del calcio sono stati ufficialmente contagiati dal coronavirus. In in un primo momento si è diffusa la notizia relativa a Sinisa Mihajlovic positivo al Covid. Il tecnico del Bologna “è asintomatico”, e ad ogni modo la sua situazione è monitorata con rigore alla luce dei suoi recenti trascorsi medici. Risulta contagiato dal Covid-19 Anche l’ex centrocampista di Roma e Juventus, ora al Barcellona, Miralem Pjanic. Sinisa Mihajlovic e Miralem Pjanic positivi al coronavirus “Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è ... Leggi su italiasera

DaRonz82 : “Sinisa Mihajlovic è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico,… - Agenzia_Ansa : Sinisa Mihajlovic positivo al Covid. Asintomatico, resterà in isolamento #ANSA - marcoconterio : ??Sinisa #Mihajlovic tecnico del #Bologna è positivo al #Covid_19. Asintomatico è in isolamento. @TuttoMercatoWeb - GiornaleLazio : Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Covid-19 - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#Pjanic positivo, era in vacanza in Italia. Ex Juve ora al Barcellona: 'Sto bene ma facciamo attenzio… -