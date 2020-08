Rientra dalla Sardegna, 50enne di Pratola Serra positiva al Covid (Di lunedì 24 agosto 2020) Coronavirus in Irpinia, l'Asl conferma due nuovi casi positivi 22 August 2020 Coronavirus a Solofra, si tratta di un'anziana contagiata dalla nipote 23 August 2020 Rientri in Irpinia, sono 70 i ... Leggi su avellinotoday

sole24ore : Aumentano i contagi dall’estero, il governo pensa a test anche per chi rientra dalla Francia - repubblica : Toscana, rientra positivo dalla Spagna ora è in terapia intensiva - giornalettismo : Erano stati garantiti #tamponi in 48 ore per chi rientra da #Grecia, #Spagna, #Croazia e #Malta. Ma sono tanti i d… - ilGazzettinoves : #Coronavirus in Campania, De Luca: “Test per chi rientra dalla Sardegna” - Max35848910 : @CottarelliCPI Che le famiglie per la fretta non controlleranno la febbre. Oggi chi rientra dalla Sardegna deve far… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientra dalla Rientra dalla Sardegna, 50enne di Pratola Serra positiva al Covid AvellinoToday Coronavirus: nuovi contagi oltre quota 1200. 7 morti. Lazio e Lombardia osservate speciali

Casi in aumento per il sesto giorno consecutivo. Si tratta nella grande maggioranza dei casi di persone asintomatiche, sotto i 50 anni, che rientrano dalle vacanze, Non aumenta però la pressione sulle ...

Covid, continuano ad aumentare i nuovi casi in Lombardia

Continuano ad aumentare i casi di coronavirus in Lombardia che oggi sono tornati a superare quota 200: sono infatti 239 i nuovi positivi con 13.663 tamponi effettuati. Ieri erano stati 185 con 12.957 ...

Casi in aumento per il sesto giorno consecutivo. Si tratta nella grande maggioranza dei casi di persone asintomatiche, sotto i 50 anni, che rientrano dalle vacanze, Non aumenta però la pressione sulle ...Continuano ad aumentare i casi di coronavirus in Lombardia che oggi sono tornati a superare quota 200: sono infatti 239 i nuovi positivi con 13.663 tamponi effettuati. Ieri erano stati 185 con 12.957 ...