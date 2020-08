Rallenta la crescita dei contagi: 953 nuovi positivi e 4 morti (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo giorni in crescita, torna a Rallentare l'incremento di casi di coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si contano 953 nuovi positivi dopo i 1.210 di domenica. Quattro i morti, erano stati 7 il ... Leggi su globalist

