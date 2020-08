Pregliasco “Nessun allarmismo, ma gli stadi restino chiusi” (Di lunedì 24 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Niente allarmismi e tanto buonsenso. Il calcio sta semplicemente dimostrando che chi vive e lavora in quell'ambito è a rischio tanto quanto noi”. Lo dice, in un'intervista a ‘La Gazzetta dello Sport', Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano e Direttore Sanitario dell'Istituto Galeazzi. “Come mai questa esplosione di casi nel mondo del calcio? Di fatto è un andamento normale se applicato a ciò che sta accadendo nella nostra società – spiega Pregliasco – I calciatori hanno viaggiato, si sono spostati e hanno corso il rischio di essere contagiati”. La diffusione dei contagi tra calciatori è legata all'abbassamento dell'età: “Certo, gli anziani adesso restano più ‘copertì rispetto a prima. Le ... Leggi su liberoquotidiano

