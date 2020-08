Nuovi casi Covid in calo sotto quota 1000 ma di poco. Record in Sardegna (Di lunedì 24 agosto 2020) Torna a piegare verso il basso, dopo diversi giorni di aumento, la curva epidemica in Italia: oggi 953 casi, di nuovo sotto quota mille dopo due giorni (ieri erano 1.210). Pesa come sempre l’“effetto weekend”, con il conseguente calo dei tamponi: 45.914 oggi contro i 67.371 di ieri. Il totale delle persone colpite da Covid-19 dall’inizio dell’epidemia sale così a 260.298. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le regioni con più casi sono Lazio (146), Emilia Romagna, Campania e Veneto (tutte a 116) e solo quarta la Lombardia (110). Tre regioni non segnalano Nuovi casi: Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.Record di contagi in Sardegna ... Leggi su huffingtonpost

Corriere : Contagi record: nel Lazio 184 nuovi casi (il 30% viene dalla Sardegna) - MediasetTgcom24 : Coronavirus, è boom di contagi: 1.071 nuovi casi e 3 morti - MediasetTgcom24 : Coronavirus, contagi in forte crescita: 1.210 nuovi casi e 7 vittime #coronavirus - AnsaToscana : Coronavirus: Toscana,in 44 nuovi positivi rientri da vacanze. Ancora casi tra chi torna da Spagna, Messico, Sardegn… - reteversilia : Covid, 953 nuovi casi nelle ultime 24 ore in Italia -