Niger, ci si abitua a tutto qui: ai morti in mare, ai colpi di Stato. Non alla pioggia (Di lunedì 24 agosto 2020) Non c’è nulla di nuovo sotto il sole, ci ricorda il libro del Qoelet. Afferma senza timore che c’è un momento per tutto e un tempo per ogni cosa sotto il cielo. Il saggio del libro conclude che tutto è vanità, soffio che svanisce in fretta, come bruma mattutina. L’autore coglie l’aspetto abitudinario dell’esistenza, la ripetizione di gesti, pensieri, parole e azioni. La cronaca quotidiana è una litania di cose già vissute, risapute, commentate e più volte interpretate. La storia come ciclo che si ripete oppure come segmento che si apre verso l’inedito. Concezioni della vita che si completano e non smentiscono affatto la vanità che accompagna la maggior parte delle umane azioni. Mettiamo, ad esempio, i naufragi e le morti dei migranti e rifugiati ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Niger, ci si abitua a tutto qui: ai morti in mare, ai colpi di Stato. Non alla pioggia) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Niger abitua Niger, ci si abitua a tutto qui: ai morti in mare, ai colpi di Stato. Non alla pioggia Il Fatto Quotidiano