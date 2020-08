Musumeci, non c’è nulla di vero nella sua invettiva disperata contro i migranti in Sicilia (Di lunedì 24 agosto 2020) Nell’estate della pandemia, ad alcuni leader con percentuali di consenso in caduta libera e senza un Viminale da cui poter quotidianamente urlare inneggiando al prima-gli-italiani, la figura del migrante untore dev’essere sembrata l’unica maniera efficace con cui rispolverare la più classica strumentalizzazione sovranista. E infatti, nelle settimane tra luglio e agosto, abbiamo letto giornali colmi di titoli che raccontano un’invasione perenne, con orde di ‘clandestini’ (cit.) – quando la si smetterà di usare questo vocabolo-stigma? – tutti positivi al Covid, secondo la propaganda xenofoba, e pronti a contagiarci. E a esacerbare ancor più i toni, è arrivata sabato la notizia di un’ordinanza, del tutto illegittima e inapplicabile, di Nello Musumeci – Presidente della Regione ... Leggi su ilfattoquotidiano

