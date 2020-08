Mastandrea: “La mia è una scelta libera a favore di un candidato sindaco che stimo” (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAriano Irpino (Av) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Floriana Mastandrea, co -capolista di Democrazia e Progresso di Ariano Irpino per La Vita sindaco. “Dopo alcune speculazioni da parte di qualche malpensante, anche sui social, mi corre l’obbligo di fare delle precisazioni: sono capolista insieme a Giuseppe Ciasullo, della lista civica di sinistra, Democrazia e Progresso, di Ariano Irpino a sostegno di Giovanni La Vita sindaco. Ho scelto in autonomia di sostenere l’avvocato Giovanni La Vita, non impegnando la Federazione di Sinistra Italiana di Avellino. Certe scelte, seppur per svariati motivi non sempre facili, sono dettate prevalentemente dalla stima personale verso il candidato, dalla conoscenza delle sue comprovate competenze amministrative e ... Leggi su anteprima24

