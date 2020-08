Mandzukic, spunta una nuova pista in Serie A (Di lunedì 24 agosto 2020) Mario Mandzukic potrebbe tornare in Italia. L'ex centravanti della Juventus sarebbe molto vicino alla Serie A. Accostato in passato anche al Milan, per il gigante croato si potrebbero aprire le porte della Capitale, sponda giallorossa. La Roma, infatti, lo vedrebbe come alternativa a Milik in caso di addio di Dzeko.Mandzukic: futuro italianocaption id="attachment 559647" align="alignnone" width="774" Mandzukic (getty images)/captionDalle ultime indiscrezioni di mercato, Mandzukic potrebbe rientrare nella girandola di attaccanti nel caso in cui la Juventus dovesse convincere Dzeko a lasciare la Roma. I giallorossi, che hanno già valutato anche Milik, potrebbe decidere di tuffarsi sul croato.Il centravanti, che ha vinto tutto tra Bayern Monaco, Atletico Madrid e Juventus, ha una gran voglia ... Leggi su itasportpress

