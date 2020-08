Maltempo, Zaia: 'Devastazione a Verona, città deve essere aiutata' (Di lunedì 24 agosto 2020) commenta 'Ho visto Devastazione. Si tratta di una tragedia e Verona deve essere aiutata, siamo qui per questo'. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante il sopralluogo nel ... Leggi su tgcom24.mediaset

SkyTG24 : Maltempo Veneto, nubifragio su Verona, Vicenza e Padova. Zaia firma stato di crisi. VIDEO - MediasetTgcom24 : Maltempo, Zaia: 'Devastazione a Verona, città deve essere aiutata' #verona - Gianni54153911 : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, Zaia: 'Devastazione a Verona, città deve essere aiutata' #verona - infoitinterno : Maltempo, in Veneto si contano i danni. Zaia a Verona per un sopralluogo - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, Zaia: 'Devastazione a Verona, città deve essere aiutata' #verona -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Zaia

Una domenica disastrosa in alcune province del Veneto a causa di un violentissimo nubifragio che ha imperversato, in particolare, nelle province di Verona, Vicenza e Padova con acqua e grandine che ha ...ROVIGO - Vanni Destro, per il Comitato art. 32 del Polesine, osserva con dispiacere la tremenda scia di danni lasciata dall'ultimo evento metereologico che ha colpito il Veneto, ma non si sottrae dal ...