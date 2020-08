Inter, Galeone: «Non capisco la scelta di Conte. Allegri incide nelle partite» (Di lunedì 24 agosto 2020) Giovanni Galeone, tecnico e maestro di Massimiliano Allegri, parla delle dichiarazioni di Conte e del possibile arrivo di Max all’Inter Intervenuto sulle pagine del Corriere dello Sport, Giovanni Galeone ha parlato della panchina dell’Inter, dello sfogo di Conte e del possibile arrivo di Max Allegri. SFOGO Conte – «Non so come mai l’abbia fatto e cosa lo abbia spinto a ciò. Un mesetto fa, ha sparato alto e poi, anche grazie ai risultati, ha avuto la possibilità di sorvolare, almeno fino al dopo-partita con il Siviglia. Io frasi così forti, nei confronti del management della propria società, non le ho mai sentite, né posso permettermi di capire i motivi che ... Leggi su calcionews24

AlexDoni_ : RT @passione_inter: Galeone: 'Allegri fuori concorso, vede dove altri non arrivano. Conte? Non lo capisco' - - passione_inter : Galeone: 'Allegri fuori concorso, vede dove altri non arrivano. Conte? Non lo capisco' - -