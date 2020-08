Il sapore della vita: smettere di vivere in modo compulsivo accumulando cose (Di lunedì 24 agosto 2020) Il segreto per sentirsi bene non sta nell’accumulare tesori, pensando che “la quantità ci aiuterà a riempire il vuoto che ci portiamo dentro”. Il valore della vita lo diamo noi godendo e assaporando tutto ciò che quotidianamente viviamo e abbiamo a disposizione, il valore sta nel riscoprire il gusto della vita e delle piccole cose e non consumando tutto compulsivamente. Il presente èArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Bruale73 : RT @TaniuzzaCalabra: Morbida, leggermente piccante e dal sapore unico. La 'nduja è uno dei prodotti più conosciuti e apprezzati della cucin… - SalaLettura : RT @giuseppenotarn1: @SalaLettura @Alberto63Al @Joanneilms @zanzibardy @psymonic @lidiafera1975 @alone73x1 @lagatta4739 @DanielaColange4 @D… - giuseppenotarn1 : @SalaLettura @Alberto63Al @Joanneilms @zanzibardy @psymonic @lidiafera1975 @alone73x1 @lagatta4739 @DanielaColange4… - IKEAITALIA : Sono le piccole cose a fare una grande differenza. HUVUDROLL, le nuove Polpette VegeTali e Quali hanno lo stesso sa… - Marcoturicchi : @facciamocentro @forumalcentro Votare Si al Referendum ha il sapore 'di quello che si tagliò i coglioni per far dis… -

Ultime Notizie dalla rete : sapore della Mercati, la ripresa a V e il sapore della bistecca Wall Street Italia Ghali, sfogo su Instagram: «Dopo l'aggressione ho paura, scusate se dirò di no alle foto con i fan»

È uno sfogo dal sapore amaro quello condiviso dal rapper Ghali, che torna per la primva volta sull'aggressione subìta ad opera di una presunta fan lo scorso luglio. «Dobbiamo avere ancora un pò di paz ...

Perché dovresti preferire un rossetto profumato

. I rossetti sono grandi alleati della bellezza femminile anche in tempo di pandemia. Quest’anno si stanno facendo strada i rossetti indelebili e i rossetti e burro cacao profumati. Vediamo perché do ...

È uno sfogo dal sapore amaro quello condiviso dal rapper Ghali, che torna per la primva volta sull'aggressione subìta ad opera di una presunta fan lo scorso luglio. «Dobbiamo avere ancora un pò di paz .... I rossetti sono grandi alleati della bellezza femminile anche in tempo di pandemia. Quest’anno si stanno facendo strada i rossetti indelebili e i rossetti e burro cacao profumati. Vediamo perché do ...