Il parroco: 'A voi che gioite per l'ordinanza anti-migranti di Musumeci dico, non venite più a messa' (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo l'ordinanza di Musumeci, suggerita da Salvini, senza valore se non quello propagandistico, un parroco di Siracusa, don Lorenzo Russo, ha scritto ai propri parrocchiani un messaggio chiaro e ... Leggi su globalist

Satryland59 : RT @globalistIT: - AnnaOrr15 : RT @aelledesign: A messa ci vanno solo per l'assoluzione dai peccati, poi appena fuori riparte la caccia al 'negro'. A che serve? Bravo Don… - Valerio07513077 : RT @aelledesign: A messa ci vanno solo per l'assoluzione dai peccati, poi appena fuori riparte la caccia al 'negro'. A che serve? Bravo Don… - sciroccoxyz : RT @aelledesign: A messa ci vanno solo per l'assoluzione dai peccati, poi appena fuori riparte la caccia al 'negro'. A che serve? Bravo Don… - alberevil : RT @aelledesign: A messa ci vanno solo per l'assoluzione dai peccati, poi appena fuori riparte la caccia al 'negro'. A che serve? Bravo Don… -