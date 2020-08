Greta Thunberg torna a scuola: «Finito l'anno sabbatico» (Di lunedì 24 agosto 2020) La giovane attivista ha condiviso la novità via Twitter, pubblicando una sua foto con lo zaino in spalla. Leggi su media.tio.ch

L'attivista Greta Thunberg ritorna tra i banchi e dà l'annuncio su Twitter dove in paio di ore ha ricevuto oltre 50mila like, postando una sua foto sorridente e con lo zaino in spalla: "Il mio anno sa ...

L'attivista svedese Greta Thunberg ritorna tra i banchi di scuola e dà l'annuncio su Twitter, postando una sua foto sorridente e con lo zaino in spalla: «Il mio anno sabbatico è finito ed è così bello ...

