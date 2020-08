Covid, anziani bruciano mascherine: “Fallo anche tu” – Video shock (Di lunedì 24 agosto 2020) Covid – Il Video shock che ritrae un gruppo di anziani che bruciano le mascherine. In cinque danno fuoco a uno degli strumenti essenziali anti contagio. Poi l’appello “Fallo anche tu”. Ci mancava anche questa. Come se non bastassero i terrapiattisti, i no vax e altri movimenti di discutibile natura e considerazione, ora prendono piede anche coloro che non solo negano gli effetti devastanti del Covid, ma si “battono” in prima linea per convincere gli altri ad adottare la stessa linea di pensiero. Piccole minoranze, ma pur sempre presenti, che cercano di convincere la massa delle loro discutibili idee; il tutto amplificato da strumenti di comunicazione come possono essere i social ... Leggi su bloglive

