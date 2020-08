Covid, altri due casi a Scafati: salgono a sette i contagiati (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoScafati (Sa) – Due nuovi casi positivi al Covid 19 a Scafati. Si tratta di due persone rientrate dall’estero, che portano il comune salernitano a 7 casi, tutti domiciliati. Lo ha comunicato il sindaco Cristoforo Salvati: “Al momento abbiamo una situazione gestibile e sotto controllo ma dobbiamo anche considerare che, con l’arrivo dell’inverno, ci potrebbe essere una sovrapposizione dei sintomi influenzali con quelli del Covid 19 e questo potrebbe creare confusione o ancora peggio panico – ha detto il primo cittadino Salvati -. Dobbiamo sfruttare questo periodo ancora estivo per bloccare nuovamente il Covid, per evitare che questo virus possa diffondersi. Vi chiedo di indossare le mascherine e rispettare ... Leggi su anteprima24

Giorgiolaporta : Sceso dall’aereo a #Roma da un paese fortemente a rischio, nessuno mi ha fatto #tamponi o test rapidi per sapere se… - LaStampa : Il Covid non ha fermato le “leonesse”, le donne ranger che combattono il bracconaggio in Kenya @fulviocerutti - CottarelliCPI : So che il tema non è 'trendy' (si parla solo di covid) ma stasera un tizio mi dice che non paga le tasse perché lo… - gecla5 : RT @Faraone2016: Il Covid non ha fermato le “leonesse”, le donne ranger che combattono il bracconaggio in Kenya - fdragoni : RT @FabriAngelini: Ma perché nessuno dei Media Uffuciali del nostro #Governo parla più di #covid in #USA? .. grazie al Prof. Guido Silvestr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri Covid bollettino Lazio, altri 184 casi in 24 ore e un morto. Rientro protetto per i positivi in Sardegna Il Messaggero Sabina Universitas, UGL Scuola: “È il momento della responsabilità collegiale”

“Domani, lunedi 24 agosto 2020, per la Sabina Universitas è il giorno della verità. A scendere in campo al fianco di studenti e lavoratori l’Ugl Scuola provinciale e nazionale. L’assemblea dei soci si ...

Le “notti brave” di tre trappers finiscono sui social: tre denunce. E ora si cercano i fans

Nei guai sono finiti i tre trapper Fuoripericash, Diablobaby666 e Digiosantana9 (il primo ventenne di Milano, gli altri due ventunenni di Sesto San ... in tema di contrasto alla diffusione del ...

“Domani, lunedi 24 agosto 2020, per la Sabina Universitas è il giorno della verità. A scendere in campo al fianco di studenti e lavoratori l’Ugl Scuola provinciale e nazionale. L’assemblea dei soci si ...Nei guai sono finiti i tre trapper Fuoripericash, Diablobaby666 e Digiosantana9 (il primo ventenne di Milano, gli altri due ventunenni di Sesto San ... in tema di contrasto alla diffusione del ...