Coronavirus: in Francia 1955 casi e 15 morti in 24 ore (Di lunedì 24 agosto 2020) ROMA, 24 AGO - Sono 1955 i nuovi casi di Coronavirus, 15 i morti, registrati nelle ultime 24 ore in Francia. Lo riferiscono le autorità sanitarie francesi, citate da Le Figaro. Ieri si erano ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

