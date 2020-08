Corea del Nord, Kim Jong-Un è in coma: potere alla sorella (Di lunedì 24 agosto 2020) Il dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-Un è in coma, in condizioni di precaria salute. Il potere passa momentaneamente a Kim Yo-Jong, la sorella. E’ oramai dall’inizio del 2020, che si susseguono voci e speculazioni sullo stato di salute del dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-Un. Proprio all’inizio della pandemia da Coronavirus, in … L'articolo Corea del Nord, Kim Jong-Un è in coma: potere alla sorella proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : 'Kim Jong-un in coma, la sorella a capo della Corea del nord' [aggiornamento delle 22:28] - repubblica : 'Kim Jong-un in coma, la sorella a capo della Corea del nord' - LaStampa : “Kim Jong-un in coma, i poteri della Corea del nord alla sorella” - Manolaelle : RT @eziomauro: 'Kim Jong-un in coma, la sorella a capo della Corea del nord' - Vincenz60682500 : RT @mattinodinapoli: «Kim Jong un è in coma, tutti i poteri in Corea del Nord alla sorella» -