Collassa un intero palazzo, almeno 70 persone sotto le macerie: il video (Di lunedì 24 agosto 2020) Nella città di Mahad a Ovest del Paese, è crollato un palazzo residenziale. La conta delle vittime è ancora in corso, ma è stato stimato che potrebbero esserci almeno 15 persone ferite e circa 70 rimaste sotto le macerie. Secondo quanto riportato dalla tv indiana Ndtv, l’edificio era composto da 5 piani per un totale di 45 appartamenti. #video ALLA FINE DELL' ARTICOLO In queste ore sono state inviate sul posto tre squadre di soccorso nel distretto di Raigad, dove si trova la città di Mahad. Con quest’ultimo evento, si tratta del quarto palazzo che crolla in India negli ultimi 40 giorni. almeno 15 feriti e 70 ... Leggi su howtodofor

Ultime Notizie dalla rete : Collassa intero Caldo nell'Artico, collassa una piattaforma di ghiaccio grande come Manhattan la Repubblica Rifiuti. Fiadel-Cisal: “Basta discariche, servono i termovalorizzatori”

“Il sistema dei rifiuti in Sicilia è al collasso, bersagliato da inchieste giudiziarie che ne hanno messo in luce tutti i propri limiti: è necessario rivedere l’intera filiera e puntare a chiudere il ...

Cerignola, fibrosi cistica: l'ambulatorio ormai al collasso

CERIGNOLA - «Il centro di cura per la fibrosi cistica dell’ospedale “Tatarella” rappresenta un’eccellenza ed è inaccettabile che da anni si ripresenti il rischio chiusura a causa della carenza di medi ...

“Il sistema dei rifiuti in Sicilia è al collasso, bersagliato da inchieste giudiziarie che ne hanno messo in luce tutti i propri limiti: è necessario rivedere l’intera filiera e puntare a chiudere il ...CERIGNOLA - «Il centro di cura per la fibrosi cistica dell’ospedale “Tatarella” rappresenta un’eccellenza ed è inaccettabile che da anni si ripresenti il rischio chiusura a causa della carenza di medi ...