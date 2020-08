Ascolti TV 23 Agosto 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto (Di lunedì 24 agosto 2020) Ascolti Tv di ieri domenica 23 Agosto 2020: come sono i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 23 Agosto per i principali canali televisivi italiani? Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 23 Agosto ... Leggi su italiasera

toysblogit : Ascolti tv domenica 23 agosto 2020 - italiaserait : Ascolti TV 23 Agosto 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - zazoomblog : Ascolti Tv domenica 23 agosto 2020 - #Ascolti #domenica #agosto - CorriereCitta : Ascolti Tv domenica 23 agosto 2020: Non dirlo al mio capo, Psg-Bayern Monaco, New York Accademy, dati di ascolto e … - zazoomblog : Ascolti tv domenica 23 agosto: Non dirlo al mio capo Psg-Bayern Monaco New York Accademy - #Ascolti #domenica… -