Appuntamenti e scadenze | settimana del 24 agosto 2020

(Teleborsa) – Lunedì 24/08/2020Borsa: Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a venerdì 28/08/2020)Titoli di Stato: Tesoro – Comunicazione BOTAziende:Suzuki – Risultati di periodo Martedì 25/08/2020Titoli di Stato: Tesoro – Comunicazione medio-lungoAziende:Best Buy – Risultati di periodoHewlett Packard Enterprise – Risultati di periodoSalesforce.Com – Risultati di periodoUrban Outfitters – Risultati di periodoscadenze Fiscali: IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT mensili – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di Luglio 2020. Mercoledì 26/08/2020Titoli di Stato: Tesoro – Asta CTZ – BTP€iAziende:Guess – Risultati di ...

