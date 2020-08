Antonella Pepe: “Aumentare asili nido nel Sannio” (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “L’assenza di asili nido è un vero disastro educativo se pensiamo che 63 comuni su 78 non hanno strutture per l’infanzia, né pubbliche né private.Per questo ritengo sia fondamentale sostenere simili realtà per la realizzazione di queste strutture che rappresentano un’opportunità educativa fondamentale per i bambini nei primi anni di vita, per la loro socialità, e un servizio che agevola le famiglie nella gestione quotidiana divisa tra vita familiare e quella lavorativa”. Inizia così una nota stampa a firma di Antonella Pepe, candidata del Partito Democratico alle elezioni regionali. “In questa ottica risultano urgenti anche interventi volti a sostenere le rette a carico delle stesse. Sul ... Leggi su anteprima24

Antonella Pepe: "Aumentare asili nido nel Sannio"

Elezioni Celle di Bulgheria, Iuculiano e Marotta i candidati sindaci

Sfida a due a Celle di Bulgheria. L’insegnante Antonella Iuculiano sfida il sindaco uscente Gino Marotta, nella cui lista ci sono i candidati Italo Caputo, Angelo Carelli, Lucia Cobucci, Antonio Guida ...

Regionali, il Pd presenta ufficialmente le candidature di Pepe e Mortaruolo

“Nel pomeriggio di venerdì 21 agosto sono state ufficialmente presentate le candidature al consiglio regionale della Campania di Mino Mortaruolo e Antonella Pepe nella lista del Partito Democratico a ...

