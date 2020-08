Tragedia a Roma, viene investito e muore sul colpo: la vittima non aveva con sé i documenti, indagini in corso (Di domenica 23 agosto 2020) Tragedia a Roma nella serata di ieri, sabato 22 agosto, intorno alle 21. Un uomo è stato investito in via della Stazione Laurentina, in prossimità della stazione della metro. Un impatto fatale, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Tragedia a Roma, viene investito e muore sul colpo Il conducente dell’auto, un italiano di 45 anni, si è immediatamente fermato a prestare i primi soccorsi, ma per l’uomo investito non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del VIII Gruppo Tintoretto per tutti gli accertamenti del ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Tragedia a Roma, viene investito e muore sul colpo: la vittima non aveva con sé i documenti, indagini in corso - fanpage : Muore davanti agli occhi dei figli, terribile - romatoday : roma Tragedia in mare, ha un malore durante una immersione: morto medico di #Ostia - CarmineBotta1 : @Yavonz15 Che poi negli ultimi anni è capitato anche ad Inter Milan Roma Lazio di fare campionati in tono minore, n… - AnnaLu68097816 : RT @GiancarloDeRisi: Non so se la @AzzolinaLucia occupi al Ministero dell'Istruzione a Roma la stessa scrivania o la stessa stanza o lo ste… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Roma Tragedia in mare, ha un malore durante una immersione: morto medico di Ostia RomaToday Roma Tre: A 4 anni dal sisma di Amatrice si possono ricostruire case storiche in pietra e antisismiche

Ricostruire le case storiche in pietra drammaticamente crollate con il terremoto del 2016, rispettando lo spirito di un tempo e garantendone la massima sicurezza antisismica è possibile. A dimostrarlo ...

Niccolò Galli, il talento figlio d'arte che un incidente si portò via a 17 anni

Niccolò Galli, figlio di Giovanni, vince con l'Arsenal e approda al Bologna. Sembra destinato a una grande carriera, ma perde la vita in un incidente. Probabilmente sarebbe diventato uno dei grandi di ...

Ricostruire le case storiche in pietra drammaticamente crollate con il terremoto del 2016, rispettando lo spirito di un tempo e garantendone la massima sicurezza antisismica è possibile. A dimostrarlo ...Niccolò Galli, figlio di Giovanni, vince con l'Arsenal e approda al Bologna. Sembra destinato a una grande carriera, ma perde la vita in un incidente. Probabilmente sarebbe diventato uno dei grandi di ...