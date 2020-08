Temptation Island 2020 con Alessia Marcuzzi, quando inizia? Prime coppie: Carlotta e Nello, Nadia e Antonio (Di domenica 23 agosto 2020) Da lunedì 24 agosto, al via in Sardegna le riprese di Temptation Island 2020 con Alessia Marcuzzi alla conduzione. La trasmissione che mette alla prova i sentimenti delle coppie protagoniste inizierà nella prima parte di settembre e secondo le ultime anticipazioni le date al ballottaggio sarebbero quelle di mercoledì 9 o mercoledì 16 settembre. Intanto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

