Riapertura scuole: le nostre 8 proposte per cambiare (Di domenica 23 agosto 2020) Li abbiamo visti e ascoltati davvero, per la prima volta, durante i pesantissimi mesi del lockdown: comparivano la mattina, sugli schermi dei computer dei nostri figli insonnoliti, e cercavano di ristabilire quel filo che la distanza aveva interrotto. Tra gatti che facevano capolino, confessioni personali e slide didattiche, non abbiamo mai sentito gli insegnanti così vicini. Non ci conoscevamo, è la verità. La pandemia è stata anche questo: dopo anni di diffidenze reciproche, tra famiglie e docenti è nata un’inedita alleanza. Da rinsaldare nei mesi che ci aspettano. Leggi anche › Come cambia la scuola a settembre: i banchi, gli orari, la mensa, i bagni, la ricreazione Cosa ci aspetta in autunno? Getty Images Difficile fare previsioni, ... Leggi su iodonna

ricpuglisi : Il governo ha la RESPONSABILITÀ POLITICA per la riapertura delle scuole. Aveva tutto il tempo per gestire il probl… - alexbarbera : Quando sento dire o leggo “la riapertura delle scuole è rischiosa” mi chiedo se: a) ci prendete per scemi; b) l’ans… - TgLa7 : #Coronavirus, De Luca: Stiamo verificando con Unità di Crisi e con i responsabili della Pubblica Istruzione, di pre… - Valter_Ts : RT @m_spagna: #salvini ogni mattina si alza e come prima cosa “sollecita” @AzzolinaLucia sulla riapertura delle scuole. Lui, quello che pe… - truschinate : RT @alexbarbera: Quando sento dire o leggo “la riapertura delle scuole è rischiosa” mi chiedo se: a) ci prendete per scemi; b) l’ansia vi f… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, Bonaccini: "situazione buona in Emilia Romagna" AltaRimini Coronavirus, seconda ondata? Ranieri Guerra: «Più positivi, ma meno gravi. Possiamo ancora evitarla»

«La seconda ondata? Non è detto che arrivi e comunque possiamo evitarla. Ora abbiamo tutti gli strumenti», ragiona sui numeri senza allarmismo Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mo ...

IL BILANCIO MESTRE Paura. Tanta. E lo ammette senza mezzi termini: «Vivevamo

MESTRE Paura. Tanta. E lo ammette senza mezzi termini: «Vivevamo nell'angoscia, da marzo a maggio, tutti i giorni in reparto, combattendo contro un nemico subdolo. Anche noi abbiamo una famiglia, pers ...

«La seconda ondata? Non è detto che arrivi e comunque possiamo evitarla. Ora abbiamo tutti gli strumenti», ragiona sui numeri senza allarmismo Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mo ...MESTRE Paura. Tanta. E lo ammette senza mezzi termini: «Vivevamo nell'angoscia, da marzo a maggio, tutti i giorni in reparto, combattendo contro un nemico subdolo. Anche noi abbiamo una famiglia, pers ...