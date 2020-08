Raiola: «De Ligt tesoro importante per la Juventus» (Di domenica 23 agosto 2020) Raiola ha parlato del futuro di de Ligt: le dichiarazioni del procuratore sportivo sul difensore della Juventus Mino Raiola, procuratore sportivo di Matthijs de Ligt, ha parlato del futuro del difensore della Juventus. «È un ragazzo straordinario sia come persona che come atleta. Ha bisogno di tempo per tornare ai suoi livelli dopo l’infortunio ma la Juve in mano ha un tesoro importante». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

forumJuventus : ??? Ancora Raiola a @SkySport 'Pirlo una sorpresa, se farà giocare la Juve come giovava lui, Guardiola deve nascon… - ChuchoCastroP : RT @LeonettiFrank: Raiola su de Ligt:'Per l'Olanda è un nuovo Rembrandt, si tratta di un ragazzo straordinario, non solo come persona ma co… - ChuchoCastroP : RT @TUTTOJUVE_COM: Raiola a Sky: 'Se Pirlo farà giocare la Juve come quando giocava lui, allora Guardiola deve nascondersi. Credo che la Ju… - EasnGobbo_794 : RT @TUTTOJUVE_COM: Raiola a Sky: 'Se Pirlo farà giocare la Juve come quando giocava lui, allora Guardiola deve nascondersi. Credo che la Ju… - cheobravo : RT @forumJuventus: ??? Ancora Raiola a @SkySport 'Pirlo una sorpresa, se farà giocare la Juve come giovava lui, Guardiola deve nascondersi… -

Milan, Raiola: ''Ibrahimovic non va al raduno. Questione non di soldi ma di stile''

Milan, Raiola: ''Ibrahimovic non va al raduno. Questione non di soldi ma di stile''

Zlatan Ibrahimovic non sarà presente lunedì al raduno del Milan". L'annuncio è di Mino Raiola, agente del 38enne attaccante svedese, che tuttavia resta fiducioso sul buon esito della trattativa, nonos ...