"Porti chiusi anche alle ong e migranti trasferiti". La Sicilia si ribella a Conte e Lamorgese: l'ordinanza, strappo senza precedenti (Di domenica 23 agosto 2020) Via dalla Sicilia tutti i migranti presenti negli hotspot e nei centri di accoglienza. Il governatore Nello Musumeci, di centrodestra, ha firmato un'ordinanza che prevede lo sgombero entro le 24 di domani, lunedì 24 agosto, e il trasferimento improrogabile in strutture fuori dall'isola degli ospiti. Uno strappo istituzionale clamoroso con il Viminale e Palazzo Chigi, già in difficoltà non solo nel ricollocamento dei clandestini sbarcati a Lampedusa (dove l'hotspot sta letteralmente scoppiando), ma pure nel trovare Porti disponibili ad accogliere le navi-quarantena che ospitano i migranti positivi al coronavirus. "L'ordinanza è stata pubblicata questa notte. - scrive lo stesso Musumeci - Oggi verrà notificata ... Leggi su liberoquotidiano

gioiafaschifo : RT @MastroTitta9: Tutti da Papa Ciccio! Immigrazione, la Sicilia strappa col governo. Ordinanza Musumeci: 'Basta sbarchi e ong, sgombero di… - enricofrasca3 : RT @Libero_official: #immigrazione, la #Sicilia strappa col governo. Ordinanza #Musumeci: 'Basta #sbarchi e #ong, sgombero di hotspot e cen… - GRETA1SGARBO : RT @livornosilega: #immigrazione, la #Sicilia strappa col governo. Ordinanza @Musumeci: 'Basta #sbarchi e #ong, sgombero di hotspot e centr… - veratto_A : RT @Libero_official: #immigrazione, la #Sicilia strappa col governo. Ordinanza #Musumeci: 'Basta #sbarchi e #ong, sgombero di hotspot e cen… - galeomirka : RT @Darktiv: Il sindaco di #Lampedusa sputtana in diretta la #FakeNews sui porti aperti e porti chiusi della stupida propaganda Leghista! #… -

Ultime Notizie dalla rete : Porti chiusi Sindaco Lampedusa: "Con Salvini porti chiusi? Bugia, mai venuto da ministro" Adnkronos Immigrazione, la Sicilia strappa col governo. Ordinanza Musumeci: "Basta sbarchi e ong, sgombero di hotspot e centri di accoglienza"

Via dalla Sicilia tutti i migranti presenti negli hotspot e nei centri di accoglienza. Il governatore Nello Musumeci, di centrodestra, ha firmato un'ordinanza che prevede lo sgombero entro le 24 di do ...

Migranti, Musumeci: "Chiudo tutti gli hot spot e i centri di accoglienza in Sicilia"

"La Sicilia non può continuare a subire questa invasione di migranti. Tra poche ore sarà sul mio tavolo l'ordinanza con cui dispongo lo sgombero di tutti gli Hotspot e dei Centri di accoglienza esiste ...

Via dalla Sicilia tutti i migranti presenti negli hotspot e nei centri di accoglienza. Il governatore Nello Musumeci, di centrodestra, ha firmato un'ordinanza che prevede lo sgombero entro le 24 di do ..."La Sicilia non può continuare a subire questa invasione di migranti. Tra poche ore sarà sul mio tavolo l'ordinanza con cui dispongo lo sgombero di tutti gli Hotspot e dei Centri di accoglienza esiste ...