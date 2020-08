Pistocchi: “Se Conte non si dimette, l’Inter dovrà pagare 57 milioni lordi tra lui e Allegri” (Di domenica 23 agosto 2020) Sul suo profilo ufficiale Twitter, il giornalista Maurizio Pistocchi ha espresso il suo parere riguardo alla situazione economica alla quale andrebbe incontro l’Inter qualora Massimiliano Allegri prendesse il posto di Antonio Conte sulla panchina dei nerazzurri. “Mi dicono che Allegri sarà il nuovo tecnico dell’Inter, a 7 mln€ netti a stagione, 15 lordi – spiega nel tweet Pistocchi – Ma se AConte non si dimette, l’Inter sino al 30.6.2021 avrà a libro-paga altri due allenatori, dal costo esorbitante di 57milioni di euro lordi. Una follia totale“. Leggi su sportface

