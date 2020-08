NBA Playoff 2020, Brooklyn Nets-Toronto Raptors in tv: data, canale e orario gara-4 (Di domenica 23 agosto 2020) Brooklyn Nets-Toronto Raptors, gara-4 valida per il primo turno dei Playoff NBA 2020. Manca solo un’altra vittoria ai canadesi per staccare il pass per le semifinali di Conference. Nel terzo atto è arrivata un’altro successo grazie ai 26 punti di Pascal Siakam e ai 22 di Fred VanVleet, mentre ai newyorkesi non sono bastati i 23 di Tyler Johnson. La sensazione è quella di sweep: la serie molto probabilmente si chiuderà stasera, con la vincente che sfiderà al prossimo turno una tra Boston e Philadelphia (serie al momento sul 3-0). Appuntamento a partire dalle ore 00:30 di lunedì 24 agosto, con diretta tv e streaming non disponibili su Sky Sport NBA e Sky Go. Leggi su sportface

