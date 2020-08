Movida-follia: sassaiola contro i poliziotti intervenuti per sedare una lite tra ubriachi (Di domenica 23 agosto 2020) Questa notte a Marina una pattuglia della Polizia è intervenuta nei pressi di via Rinchiosa dopo che al pronto interveto era stata segnalata una lite fra ubriachi . Sia i poliziotti in servizio per ... Leggi su lanazione

Carrara, 23 agosto 2020 - Questa notte a Marina una pattuglia della Polizia è intervenuta nei pressi di via Rinchiosa dopo che al pronto interveto era stata segnalata una lite fra ubriachi. Sia i poli ...

Fine settimana col lucchetto: movida blindata

Il prefetto ordina il giro di vite, intanto Ricci ringrazia Galdenzi per le dimissioni ("atto di responsabilità") e attacca i sindacati di polizia.

